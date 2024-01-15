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Gelecek Partisi 72 belediye başkan adayını açıkladı

Gelecek Partisi 72 belediye başkan adayını açıkladı

Gelecek Partisi, 72 belediye başkan adayını yazılı bir açıklamayla ilan etti. Aday açıklama toplantısı, şehitler sebebiyle lansman yapılmadan gerçekleştirildi. Parti, İstanbul ve Ankara'da ise aday çıkarmadı.

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Gelecek Partisi, 72 belediye başkan adayını yazılı bir açıklamayla ilan etti. Aday açıklama toplantısı, şehitler sebebiyle lansman yapılmadan gerçekleştirildi.

İşte dikkat çeken bazı adaylar...

Samsun: Mustafa Yeşilyurt

Ağrı: Murat Gök

Bartın: Yasemin Dora Kurtkaya

Hakkari: Kitan Tan

İstanbul Avcılar: Uğur Çam

İstanbul Bakırköy: Cüneyt Çeliksoy

İstanbul Bayrampaşa: Aynur Tatlı

İstanbul Beylikdüzü: Nevzat Altıtok

İstanbul Sultanbeyli: Erol Demir

İstanbul Sultangazi: Ramazan Altan

Konya Taşkent: Emin Tezcan

Hatay Samandağ: Eser Yücel

Şırnak Silopi: Nizar Ökten

Van Edremit: Halit Bitik

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