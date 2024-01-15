BIST 7.986
DOLAR 30,09
EURO 33,03
ALTIN 1.988,21
HABER /  SPOR

Türkiye Futbol Federasyonundan Sagiv Jehezkel'e kınama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonundan Sagiv Jehezkel'e kınama

TFF, Trabzonspor'a attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i kınadı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor'a attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle tepki çeken ve Bitexen Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i kınadı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"​​​​​​​Trendyol Süper Lig'de oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."

ÖNCEKİ HABERLER
Denizbank'tan 'Terim fonu' açıklaması: Epözdemir'i şikayet edeceğiz
Denizbank'tan 'Terim fonu' açıklaması: Epözdemir'i şikayet edeceğiz
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
"Mercek-9" operasyonunda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı, bin 668 silah ele geçirildi
"Mercek-9" operasyonunda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı, bin 668 silah ele geçirildi
Gelecek Partisi 72 belediye başkan adayını açıkladı
Gelecek Partisi 72 belediye başkan adayını açıkladı
Sosyal medya provokatörlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: 170 şüpheli tespit edildi
Sosyal medya provokatörlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: 170 şüpheli tespit edildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan maç sonrası açıklama
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan maç sonrası açıklama
Antalyaspor'un İsrailli golcüsü rezil gol sevinci gözaltına alındı! Soykırıma övgü...
Antalyaspor'un İsrailli golcüsü rezil gol sevinci gözaltına alındı! Soykırıma övgü...
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'u hedef aldı: İstanbul’a ihanetin parçası
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'u hedef aldı: İstanbul’a ihanetin parçası
Armağan Çağlayan döner fiyatları paylaştı: Daha da gitmem Davos'a
Armağan Çağlayan döner fiyatları paylaştı: Daha da gitmem Davos'a
Sevdiği kız verilmedi düğünde dehşet saçtı önce kızı vurdu sonra kendi kafasına ateş etti
Sevdiği kız verilmedi düğünde dehşet saçtı önce kızı vurdu sonra kendi kafasına ateş etti
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den İsrailli esirlerle ilgili kritik açıklama
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den İsrailli esirlerle ilgili kritik açıklama
İspanya Süper Kupa’da şampiyon Real Madrid Arda Güler ilk kupasını aldı
İspanya Süper Kupa’da şampiyon Real Madrid Arda Güler ilk kupasını aldı