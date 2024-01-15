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İstanbul'da yangın faciası! 3 kişi öldü biri ağır 2 kişi de yaralandı!

İstanbul'da yangın faciası! 3 kişi öldü biri ağır 2 kişi de yaralandı!

İSTANBUL Sultanbeyli'de çelik yapı üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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İstanbul güne yangın faciası haberiyle başladı. İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 işçinin cansız bedeni bulundu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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