Savcılık 4 yıl sonra karar verdi: Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması ifade özgürlüğü

Terör örgütü PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi ve örgütün üst düzey liderlerinden Osman Öcalan'ın, 23 Haziran 2019'daki İstanbul seçimleri öncesinde TRT Kurdi'de yer alması ve yapılan şikayetlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın kararı, konunun 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirilmesiyle sonuçlandı.

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31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun zaferi sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'usulsüzlük' iddiaları üzerine seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. 23 Haziran 2019'daki tekrar seçim öncesinde, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de açıklamalarda bulunması büyük tepki çekmişti. Muhalefet, bu durumu "Terörün propagandası" olarak değerlendirirken, Öcalan'ın yerel seçimlerde Kürt halkının taraf olmaması ve İmamoğlu'na oy atmaması yönündeki çağrısına yönelik eleştiriler de gündeme gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması ve Abdullah Öcalan'ın mektubunun Anadolu Ajansı tarafından yayınlanmasının, ifade özgürlüğü ve basının haber verme özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, AA ve TRT'nin yaptıklarının basın özgürlüğüne dahil olduğuna karar verdi. Bu karar, basın ve ifade özgürlüğü ile terörle mücadele arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi.