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Ücretli çalışan sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 1,8 arttı

Ücretli çalışan sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2022'de 14 milyon 833 bin 144 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'de yıllık bazda yüzde 1,8 artışla 15 milyon 106 bin 556 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'de, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.

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