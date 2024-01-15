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Kayıp ihbarı yapılan şahıs baraj gölünde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayıp ihbarı yapılan şahıs baraj gölünde ölü bulundu

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı yapılan şahıs Altınkaya Baraj Gölü'nde ölü bulundu.

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Evinden 55 DA 041 plakalı otomobili ile iş yerine gitmek için çıkan Hakan Gider'den (53) haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Kent güvenlik yönetim sistemi kayıtlarından Vezirköprü-Durağan kara yolunda görüntülenen Gider'in otomobili Kıratbükü Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Kıratbükü Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü kenarında bulunan otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri Hakan Gider'i otomobil yakınlarında baraj gölünde ölü olarak buldu.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gider'in cenazesi burada yapılan ön incelemenin ardından Samsun Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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