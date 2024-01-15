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Ajda Pekkan 'çocuk' itirafıyla gündem oldu! İçinde ukde kalan şeyi açıkladı

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Ajda Pekkan 'çocuk' itirafıyla gündem oldu! İçinde ukde kalan şeyi açıkladı

77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Pekkan, ilk kez çocuk özleminden bahsetti.

Ajda Pekkan 'çocuk' itirafıyla gündem oldu! İçinde ukde kalan şeyi açıkladı

Sesiyle, tarzıyla ve giyimiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, Harper's Bazaar dergisinin bu ayki sayısına kapak oldu.

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Ajda Pekkan 'çocuk' itirafıyla gündem oldu! İçinde ukde kalan şeyi açıkladı

Dergiye samimi açıklamalarda bulunan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, çocuk özlemini ve içinde ukde kalan annelik duygusunu anlattı.

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Ajda Pekkan 'çocuk' itirafıyla gündem oldu! İçinde ukde kalan şeyi açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Pekkan, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

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Ajda Pekkan 'çocuk' itirafıyla gündem oldu! İçinde ukde kalan şeyi açıkladı

Çocuk ve annelik konusuyla ilgili ilk kez bu kadar açık bir şekilde içini döken Pekkan, "Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim.

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