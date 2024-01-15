Partilerin yerel seçim mesaisi! AK Parti'de Ankara ve İzmir için sürpriz adaylar

Siyasi partilerin yerel seçim mesaileri yeni haftada da devam edecek. Aday tanıtım toplantısını iptal eden Ak Parti'de, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayabilmek için hazırlıklar sürüyor. CHP'de ise MYK ve Parti Meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor.

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Yerel seçime geri sayım sürüyor. Siyasi partiler terör saldırıları nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantılarına yeni haftada devam edecek. Ak Parti'de hafta sonu yapılması beklenen ancak ertelenen aday tanıtım toplantısı için yeni bir tarih belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını yeni haftada açıklaması için çalışma yapılıyor.

Ankara ve İzmir adayı...

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise Ak Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ismi geçiyor. İlçelerdeki adayların belirlenmesi için de genel merkezdeki mesai sürecek.

Seçim sürecine ilişkin hazırlıklarını da sürdüren AK parti, 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olma kararı aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde de aday belirleme çalışmaları sürüyor. 2'si büyükşehir 22 il ve 88 ilçe adayını açıklayan MHP'de, yeni haftada da ilçeler için aday belirleme mesaisi sürecek.

CHP'de ise yeni haftada Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor. Toplantılarda yeni adaylar belirlenecek. Kamuoyunun merakla beklediği İzmir ve Antalya adayları için yapılan anket çalışmaları da masaya yatırılacak. Ayrıca seçim stratejisi değerlendirilecek.

İYİ Parti Ankara ve İstanbul adayını açıklayacak

İYİ Parti'de yeni haftada başkanlık divanı toplantısı var. Toplantıda, Yerel seçim stratejisi ve adaylar masaya yatırılacak. Ankara ve İstanbul adayının ay sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Hafta sonu yapılması planlanan, ancak terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısı için de yeni bir tarih belirlenecek.