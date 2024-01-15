Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emeklinin ek zammına son dokunuş, zamlı aylıklar ne zaman alınacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikinci zamda son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. SSK, Bağ-Kur emeklilerine enflasyonla birlikte refah payı verilmesine ilişkin çalışmayı birlikte yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.
Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı EYT'nin maliyeti, enflasyonla mücadele ve bütçe dengelerini dikkate alan farklı oranlar ortaya koydu.