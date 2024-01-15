Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emeklinin ek zammına son dokunuş, zamlı aylıklar ne zaman alınacak?

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak.



