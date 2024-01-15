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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Daha iyi siber güvenlik için önemli ipuçları

Daha iyi siber güvenlik için önemli ipuçları

Kaspersky, kullanıcıların parolalarla olan ilişkilerini nasıl yönetebileceklerine ilişkin önerilerde bulundu.

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Kaspersky açıklamasına göre, yeni yılda şifreleri güvende tutma alışkanlığı edinmek fayda sağlayarak, para veya kişisel veri kaybı gibi zararların önüne geçebiliyor.

Paroladaki "1234" ve "admin" gibi kombinasyonlar kullanım açısından kullanışlı ve basit olsa da saldırganlar tarafından kolayca tahmin edilmeye de uygun oluyor. Bu tarz şifreler olası karakter kombinasyonlarını sıralayan algoritmalar tarafından kolayca tahmin edilebiliyor.

Kişisel bilgileri korumak için hem büyük hem küçük harflerin yanı sıra çeşitli semboller, sayılar ve harflerden oluşan daha karmaşık ve benzersiz parolalar kullanmak, şifreyi daha güvenli hale getiriyor.

Doğum tarihi, evlilik yıl dönümü, ikamet edilen sokağın, şehir adının parolalarda kullanılması, saldırganlar açısından parolayı daha kolay bir hedef haline getiriyor.

Bunun yerine anlamlı kelime ve ifadeler içermeyen rastgele kelime ve harf kombinasyonları kullanılması gerekiyor. Güçlü parolaların nasıl oluşturulacağına dair çeşitli yöntemler bulunuyor.

En güvenli uygulama, her bir hesap için benzersiz parolalar kullanmak

Önceki ipuçlarını takip etmek bir hesabı ele geçirilmeye karşı korumasa bile her hesap için farklı parola kullanmak talihsizliğin büyümesinin önüne geçiyor. Parolalarda kullanılacak harflerin, sayıların ve sembollerin sıralamasının her hesap için benzersiz olması öneriliyor. Böylece en kötü durumda bile kullanıcının tüm bilgilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçme olasılığı azalıyor.

Bu yöntem, parola belirlerken kişisel olarak önemli olan olaylar, yerler veya kişilerle ilişkili birkaç kelime veya kelime öbeği seçmeyi içeriyor. Daha sonra bu kelimeler veya ifadeler bir araya getirilerek, hatırlanması kolay ancak seçilmesi zor ve benzersiz bir şifre oluşturuyor.

İfadenin yalnızca kullanıcı için anlamlı olması, "iloveyou" gibi yaygın ifadelerin içermemesi önem arz ediyor.​​​​​​​

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