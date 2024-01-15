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CHP'den ortak bildiri kararı: "Onlarla aynı A4 kağıdında buluşmayacağız"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'den ortak bildiri kararı: "Onlarla aynı A4 kağıdında buluşmayacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunduğu ortak bildiri talebine ilişkin, “Onlarla aynı A4 kağıdında buluşmayacağız” dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişiminde şehit olan 9 askerin ardından partinin, terör ve destekçilerine karşı milli birliği bir kez daha ortaya koymak için ortak bildiri yayımlanması talebini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıklamıştı. Ardından Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştüğünü belirterek, terörle mücadele konusunda kararlılıklarını paylaştığını kaydetmişti.

CHP’den olağanüstü MYK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri üzerine Manisa’daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek, partisinin Genel Merkez binasında gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

7 saat süren toplantının ardından ise MYK’dan bildiri yayımlandı.

Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Özel, konuyu toplantıda tüm yönleriyle değerlendirdiklerini ifade ederek, “Bizim bildirimiz ortada. Altındaki imza, CHP’ye ve onun kurumsal kimliğine aittir, hepimize aittir. Öyle, sorumluluk sahiplerinin imzalarının sağında solunda, onlarla aynı A4 kağıdında buluşmayacağız. Ancak, bildirimizle ortaklaşan tüm vatandaşlarımızla aynı duygu durumunda buluşuyoruz. Artık ‘yeter’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

MYK’da yayımlanan bildiride ise şu ifadeler yer aldı:

“Vatanımızın dört bir yanına bayrağımıza sarılı şehit cenazeleri gelmekte ve görülüyor ki iktidar partisi, Mehmetçiklerimizin güvenliğini tam olarak sağlayamamaktadır. Suudi Arabistan Kralı’nın yaşamını yitirmesinde üç günlük milli yas ilan edenlerin, şehitlerimiz için milletimizin bu çağrısını duymazdan gelmelerini unutmamız mümkün değildir.

Son dönemde yoğunluğu artan terörist saldırılarda kötü ve şahsi yönetilen dış politikanın etkileri olduğu açıktır. Köklü hariciye geleneğimizi reddetmeyen, ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi önceleyen akılcı bir dış politika anlayışına hızla dönülmelidir.

Bu saldırıların neden engellenemediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, sorumluların ihmali olup olmadığı derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İktidarın partimizce dile getirilen soruları ve çağrılarını aymazlıkla siyaset ve provokasyon malzemesi yapmasıyla bu sorun çözülemez. Milletimizin, bir vatan evladını daha yitirmeye tahammülü kalmamıştır. Hain saldırıların neden engellenemediği konusunun açıklığa kavuşturulmaması şehitlerimizin anısına saygısızlık, ülkemiz için ise bir milli güvenlik sorunudur.”

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