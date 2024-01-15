BIST 8.091
DOLAR 30,10
EURO 32,97
ALTIN 1.987,19
HABER /  GÜNCEL

EFT ve FAST işlemlerinde sorun sistem çöktü! Para gönderecekler dikkat

EFT ve FAST işlemlerinde sorun sistem çöktü! Para gönderecekler dikkat

Bankalararası anlık transfer (FAST) sisteminde ve EFT’de haftanın ilk işlem gününde sorun yaşanıyor. Peki, FAST ve EFT sorun mu var, neden gitmiyor? FAST sistemi kapalı mı, açık mı? FAST sistemi kapalı mı, ne zaman düzelecek?

Abone ol

Haftanın ilk iş gününde para transferi yapmak isteyenler sorunla karşılaştı. Bankalararası anlık transfer (FAST) ve EFT işlemlerinde aksamalar yaşandı. "FAST ve EFT sorun mu var, neden gitmiyor?" sorusunun sıkça aratılmaya başlandı.

Farklı bankaların müşterileri olan vatandaşlar yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "FAST sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor.

EFT
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Türkiye'de darbe yapmayı deneyecek! Talat Atilla yazdı
ABD Türkiye'de darbe yapmayı deneyecek! Talat Atilla yazdı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Japonya'daki depremlerde can kaybı 221'e yükseldi
Japonya'daki depremlerde can kaybı 221'e yükseldi
Rezan Epözdemir'den Denizbank'ın hamlesi sonrası flaş iddia! "Onu bitireceğim"
Rezan Epözdemir'den Denizbank'ın hamlesi sonrası flaş iddia! "Onu bitireceğim"
Kayıp ihbarı yapılan şahıs baraj gölünde ölü bulundu
Kayıp ihbarı yapılan şahıs baraj gölünde ölü bulundu
Partilerin yerel seçim mesaisi! AK Parti'de Ankara ve İzmir için sürpriz adaylar
Partilerin yerel seçim mesaisi! AK Parti'de Ankara ve İzmir için sürpriz adaylar
Van, Hakkari ve Bitlis'te 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari ve Bitlis'te 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücüleri günlerdir protestoda!
Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücüleri günlerdir protestoda!
Ücretli çalışan sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 1,8 arttı
Ücretli çalışan sayısı kasımda yıllık bazda yüzde 1,8 arttı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı!
Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı!
Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı!
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u konuk edecek
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u konuk edecek