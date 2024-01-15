EFT ve FAST işlemlerinde sorun sistem çöktü! Para gönderecekler dikkat

Bankalararası anlık transfer (FAST) sisteminde ve EFT’de haftanın ilk işlem gününde sorun yaşanıyor. Peki, FAST ve EFT sorun mu var, neden gitmiyor? FAST sistemi kapalı mı, açık mı? FAST sistemi kapalı mı, ne zaman düzelecek?

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Haftanın ilk iş gününde para transferi yapmak isteyenler sorunla karşılaştı. Bankalararası anlık transfer (FAST) ve EFT işlemlerinde aksamalar yaşandı. "FAST ve EFT sorun mu var, neden gitmiyor?" sorusunun sıkça aratılmaya başlandı.

Farklı bankaların müşterileri olan vatandaşlar yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "FAST sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor.