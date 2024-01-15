BBP lideri Mustafa Destici 'özerklik' istemiş! Apar topar sildi ama...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP, İYİ Parti, Saadet dahil 25 partiyi 'terör destekçisi' gösterdiği paylaşımı sonrası ortalık karıştı. Destici'nin çözüm süreci sırasında 2012'de attığı “Özerkliği kabul edebiliriz” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Tepkiler üzerine Destici o paylaşımını sildi ama sosyal medyada o tweetin görüntüsü paylaşım rekorları kırıyor.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici, 9 askerin PKK ile yaşanan çatışmada şehit olmasının ardından Cumhur İttifakı'nda yer almayan muhalefet partilerini tek tek paylaşıp 'terör destekçisi' ilan etti. Aralarında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partibi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi, DEM Parti ve TİP'in de bulunduğu partilerin logolarının yer aldığı görseli paylaşan Destici, bunları ‘terör örgütü’nü desteklediğini iddia ederek, mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Destici'nin eski defterleri açılınca...

Siyasi partiler BBP lideri Destici’ye tepki gösterdi, BBP liderinin FETÖ’yü destekleyen eski paylaşımları yeniden gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Destici’nin “Net olarak şunu da söyleyeyim, tabii ki ben hizmet hareketini (Gülen cemaati) bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Hele ki silahlı terör örgütü… O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” sözleri yer aldı.

'Özerklik olur, Apo'yla görüşmeye devam'

Öte yandan BBP lideri Destici, 2012 yılında Çözüm Süreci’ne destek verdiği paylaşımı da gündem olmasının ardından sildi. Mustafa Destici, paylaşımında “Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo’ya, Apoyla ve Kandille görüşmeye devam) demişti.