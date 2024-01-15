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Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro rakamları...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro rakamları...

Haftanın yeni işlem gününde piyasalardaki son durum merak ediliyor. Dolar yükselişini sürdürüyor mu? Analistler ne diyor?

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Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,1074'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından 30,1000'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0390'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 38,3800'den satılıyor.

Dolar endeksi de şu sıralarda yatay seyirle 102,4 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasaların, yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

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