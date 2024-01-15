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Samsun'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu!

Samsun'da kayıp olarak aranan kişi baraj gölünde ölü bulundu!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Hakan Gider'den bir süredir haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Gider'in otomobili Kıratbükü Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Otomobil yakınlarında inceleme yapan jandarma ekipleri şahsı da, baraj gölünde ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı yapılan şahıs Altınkaya Baraj Gölü'nde ölü bulundu. Evinden 55 DA 041 plakalı otomobili ile işyerine gitmek için çıkan Hakan Gider'den (53) haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Kent güvenlik yönetim sistemi kayıtlarından Vezirköprü-Durağan kara yolunda görüntülenen Gider'in otomobili Kıratbükü Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Kıratbükü Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü kenarında bulunan otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri Hakan Gider'i otomobil yakınlarında baraj gölünde ölü olarak buldu.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gider'in cenazesi burada yapılan ön incelemenin ardından Samsun Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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