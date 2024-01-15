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Leapmotor T03 için ocak ayında finansman desteği

Leapmotor T03 için ocak ayında finansman desteği

Ulu Motor, yüzde 100 elektrikli Leapmotor T03 almak isteyenler için ocak ayı boyunca 12 ay vadeli ve faizsiz 500 bin liralık kredi imkanı sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulu Motor'un bu ay sonuna kadar sürecek kampanyası kapsamında faizsiz 500 bin liralık kredi avantajının yanı sıra 150 bin liralık nakit alım indirimi de bulunuyor.

Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle elektrikli araç modelleri arasında öne çıkıyor.

Yüzde 100 elektrikli T03, pratik olmasının yanı sıra şık iç ve dış tasarımıyla da kullanıcı beklentilerini karşılıyor. Multimedya sistemi, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası, yapay zeka menzil hesaplama özelliği, ısıtmalı yan aynaları, panoramik cam tavanı, elektrikli bagaj kapağı özellikleriyle ön plana çıkan T03, konfor, ferahlık, teknoloji ve güvenliği bir arada sunuyor.

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