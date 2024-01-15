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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu yarın başlayacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın 5. eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba

13.00 Antalyaspor - Pendikspor
13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor
15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor
21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 Ocak Perşembe

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Trabzonspor - Manisa FK
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor

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