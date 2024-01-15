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Beşiktaş'ta korkunç olay! Şehit kızı Nazlı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş'ta korkunç olay! Şehit kızı Nazlı hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti. Nazlı Hilal Yalman, 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi. Yalman memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Beşiktaş'ta korkunç olay! Şehit kızı Nazlı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede 12 Ocak Cuma saat 02.00'de yangın çıktı.

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Beşiktaş'ta korkunç olay! Şehit kızı Nazlı hayatını kaybetti

İddiaya göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Beşiktaş'ta korkunç olay! Şehit kızı Nazlı hayatını kaybetti

Yangın, kısa sürede söndürülürken, bina içine dolan dumanı tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salonda ağır yaralı halde bulundu.

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Beşiktaş'ta korkunç olay! Şehit kızı Nazlı hayatını kaybetti

Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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