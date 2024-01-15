MHP 3 il ile 52 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı! Kars, Isparta ve Elazığ adayları...

MHP, yerel seçimlerde tek başına gireceği Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger MHP'nin belediye başkan adayları oldu.

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MHP'de yerel seçim hazırlıkları tam gaz! 3 il ve 52 ilçe belediye başkanı adayını daha açıklandı... MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen olurken, Yusuf Ziya Günaydın Isparta, Ötügen Senger de Kars belediye başkan adayı olarak gösterildi.

İşte MHP'nin belediye başkan adayları...