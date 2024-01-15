Muhalefeti hedef göstermişti: Mustafa Destici hakkında suç duyurusu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla iktidar karşısında siyaset üreten siyasi partileri terör destekçisi ilan eden BBP lideri Destici hakkında Adalet Partisi suç duyurusunda bulundu.

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Irak’ın doğusunda 9 askerin çatışmalarda şehit düşmesi ve 4 askerin yaralanması sonrası Cumhur İttifakı ortağı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den tepki çeken bir paylaşım geldi.

Destici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda siyasi partileri tek tek paylaşıp açık hedef gösterdi. Birçok parti logosunun yer aldığı görseli paylaşan Destici, "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir" ifadelerine yer vermişti.

Destici hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz'ın haberine göre Destici'nin paylaştığı sözler üzerine Adalet Partisi'nin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Necati Yıldırım, Destici’nin, “Terörü övme ve meşru gösterme” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Provakatif bir söylemdir"

Suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin X’teki paylaşımları, şehitler üzerinden yapılmış siyasi bir istismardır, başta yöneticisi bulunduğumuz partimiz olmak üzere vatan ve millet sevgisi tescilli bazı siyasi partileri hedef haline getirici provakatif bir söylemdir ve TCK’nin 216/1 uyarınca ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçudur. Partimize ve paylaşımdaki listede ismi geçen 25 partiye oy veren yurttaşlara karşı Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiştir" denildi.

Öte yandan Destici hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.