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Bankpozitif’ten Moody’s değerlendirmesi: Uluslararası yatırımlar doğrudan artacak

Bankpozitif’ten Moody’s değerlendirmesi: Uluslararası yatırımlar doğrudan artacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü piyasaların beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü revize etti.BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, kararın sürpriz bir gelişme olmadığını belirtti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü piyasaların beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü revize etti. Moody’s raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, kararın sürpriz bir gelişme olmadığını belirterek, “Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, rekor kıran ihracat, güçlü büyümenin etkileri ve CDS priminin 300’ün altında seyretmesi uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Türkiye, Fitch Ratings ve S&P gibi diğer derecelendirme kuruluşlarından da olumlu tepkiler almıştı. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi şaşırtıcı değil. Beklentilerimiz doğrultusunda, hatta geç kalınmış bir değerlendirme oldu” dedi.

‘MOODY’S kararı piyasalarda doping etkisi yaratacak’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘B3’ olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirdi. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararın yurtiçi piyasalarına doping etkisi yapacağını söyledi. Kork, “Bugüne kadar Türkiye konusunda oldukça cimri davranan, zaman zaman objektiflikten uzak kararlar alan kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu tabloyu görmemezlikten gelmesi pek de mümkün değildi. Ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızlanacağını düşünüyorum. Küresel piyasalar tatil rehavetinden çıkarak rutine dönmeye başladı. TL varlıklar için yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağı, yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir döneme giriş yapıyoruz. Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, rekor kıran ihracat, güçlü büyümenin etkileri ve CDS priminin 300’ün altında seyretmesi uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Türkiye, Fitch Ratings ve S&P gibi diğer derecelendirme kuruluşlarından da olumlu tepkiler almıştı. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi şaşırtıcı değil. Beklentilerimiz doğrultusunda, hatta geç kalınmış bir değerlendirme oldu” diye konuştu.

‘Ekonomi yönetiminin yanındayız’

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarının meyvelerini verdiğini ifade eden Erkan Kork, şunları kaydetti: “BankPozitif olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ekonomi yönetiminin yanındayız. Uygulanan politikaların başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yatırım yılı yüzyılı olarak anılacak. BankPozitif olarak 25’inci yaşımızı kutlayacağımız bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve reel sektöre güçlü destek vermeye devam edeceğiz.”

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