Kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet'ten acı haber

GAZİANTEP’te gençler arasında kuş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.