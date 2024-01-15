FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamadı! Merkez Bankası açıkladı...

Bankalararası anlık transfer (FAST) sisteminde haftanın ilk işlem gününde sorun yaşandı. Merkez Bankası, sorundan EFT işlemlerinin hiç etkilenmediğini, ancak FAST işlemlerinin yavaşladığını dile getirdi.

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Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderme sorunu yaşanıyor. Farklı bankaların müşterileri olan vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteriyor.

FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor.

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Merkez Bankası yetkilileri yaşanan sorundan EFT işlemlerinin hiç etkilenmediğini, ancak FAST işlemlerinin yavaşladığını dile getirdi. Sistemdeki yavaşlamanın ise saat 09.48 itibarıyla düzeltildiği belirtildi.