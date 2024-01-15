BIST 8.083
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.987,69
HABER /  EKONOMİ

FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamadı! Merkez Bankası açıkladı...

FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamadı! Merkez Bankası açıkladı...

Bankalararası anlık transfer (FAST) sisteminde haftanın ilk işlem gününde sorun yaşandı. Merkez Bankası, sorundan EFT işlemlerinin hiç etkilenmediğini, ancak FAST işlemlerinin yavaşladığını dile getirdi.

Abone ol

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderme sorunu yaşanıyor. Farklı bankaların müşterileri olan vatandaşlar yaşanan duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteriyor.

FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor.

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Merkez Bankası yetkilileri yaşanan sorundan EFT işlemlerinin hiç etkilenmediğini, ancak FAST işlemlerinin yavaşladığını dile getirdi. Sistemdeki yavaşlamanın ise saat 09.48 itibarıyla düzeltildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP 3 il ile 52 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı! Kars, Isparta ve Elazığ adayları...
MHP 3 il ile 52 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı! Kars, Isparta ve Elazığ adayları...
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Meteorolojiden Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı
Meteorolojiden Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı
Muhalefeti hedef göstermişti: Mustafa Destici hakkında suç duyurusu
Muhalefeti hedef göstermişti: Mustafa Destici hakkında suç duyurusu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Uludağ'da JAK timleri 7/24 görev başında!
Uludağ'da JAK timleri 7/24 görev başında!
Afyonkarahisar'da termal otel rezervasyonlarında yarıyıl tatili bereketi
Afyonkarahisar'da termal otel rezervasyonlarında yarıyıl tatili bereketi
Bankpozitif’ten Moody’s değerlendirmesi: Uluslararası yatırımlar doğrudan artacak
Bankpozitif’ten Moody’s değerlendirmesi: Uluslararası yatırımlar doğrudan artacak
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme: Bütçe sonuçları kararlılığımızı gösterdi
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme: Bütçe sonuçları kararlılığımızı gösterdi
Bütçe, 2023'te 1,37 trilyon TL açık verdi bütçe giderleri yüzde 123 arttı
Bütçe, 2023'te 1,37 trilyon TL açık verdi bütçe giderleri yüzde 123 arttı
Beşiktaş mağlubiyetin ardından itiraz etti: Oyuncu kadın değil erkek!
Beşiktaş mağlubiyetin ardından itiraz etti: Oyuncu kadın değil erkek!