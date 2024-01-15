Antalyaspor'un İsrailli golcüsü rezil gol sevinci gözaltına alındı! Soykırıma övgü...
İSRAİLLİ futbolcu rezil hareketi sonrası gözaltına alındı. Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. Jehezkel'in emniyetteki sorgusu sürerken, sınır dışı edileceği belirtiliyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü atan Jehezkel'in skandal gol sevinci sonrası ortalık karıştı. Önce kadro dışı bırakıldı ardından da gözaltına alındı.
Gol sevinci diye soykırımı övdü
İsrailli golcü Jehezkel'in sol bileğinde yer alan sargının üzerinde "100 days 07.10" ifadeleri yer alıyordu. İsrailli futbolcunun sol bileğinde savaşın başladığı tarih ve 100. gününde olduğuna vurgu yapıldığı görüldü.
Kadro dışı bırakıldı, sözleşmesi feshediliyor
Skandal gol sevincinin ardından Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı. Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.
Gözaltına alındı, emniyette sorgulanıyor
Skandal hareket sonrası oluşan tepkinin ardından İsrailli oyuncu Jehezkel, gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.
Saygı duruşuna katılmamak için kadro dışı kalmıştı
İsrailli golcü Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı