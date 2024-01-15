İsrail şoku! 7 Ekim sonrası İsrail'den Türkiye'ye ithalat yüzde 80 arttı

Türkiye İsrail ilişkileri ekonomik açıdan artarak devam ettiği ortaya çıktı. Yazar Alaattin Aktaş, TÜİK'in dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre ekim ayında 80 milyon dolar olan ithalat, kasım ayında yüzde 60 artarak 128 milyon dolara yükseldi.

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İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 30 bin yere saldırı düzenledi.

İsrail'in saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İşte vahşete tepki gösteren Türkiye'de protesto gösterileri düzenlendi ABD ve İsrail ürünlerine karşı boykot kampanyaları düzenlendi.

İthalat kasım ayında zirve yaptı

Ancak ortaya çıkan veriler İsrail'e karşı ekonomik açıdan tepki gösterilmediğini Türkiye'deki hassasiyetin yüksek olmadığını sorgular nitelikte.

Protestocular neredesiniz?

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü yazısında Türkiye-İsrail ticaretine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini aktardıktan sonra protestoculara böyle seslendi:

"Bu mallar Türkiye’ye geldikten sonra protestonun ne anlamı var?

Ama “O malların çoğu markette bulabileceğimiz, kafede, restoranda kullanıldığını görüp protesto edebileceğimiz nihai ürün değil ki, o mallar ara mal ve yatırım malı” diyorsanız, bunu diyebilecek bilgi (ya da bilinç) düzeyindeyseniz daha iyi ya! Ara mal ve yatırım malı ithalatının kaynaktan kesilmesini sağlayın! Uğraşmayın kahveyle, kolayla! Onlar çerez kalır bu ithalatın yanında.

Ama olmaz değil mi, bunu yapamazsınız! Böyle geniş çaplı bir protestoya yürek gücünüz yetmez!

Oysa “Kahrolsun İsrail” diye bağırmak kolay. İsrail'i protesto bahanesiyle sokaklara çıkmak kolay. Hele hele kahve içen gençlere saldırmak çok kolay.

Hadi bu ticaretin durdurulması, en azından artmasının önlenmesi için bir protesto yapın! Hadi!"