BIST 8.083
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.987,69
HABER /  DÜNYA

Fransızlara göre Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır değil!

Fransızlara göre Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır değil!

Fransa'da yapılan ankete göre Fransızların yarısından fazlası, ülkelerinin gelecek aylarda ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır olmadığını düşünüyor.

Abone ol

YouGov araştırma şirketinin Le HuffPost haber sitesi için 1001 Fransız yetişkin ile 10-11 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Fransa'nın 26 Haziran-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yalnızca yüzde 9'u ülkelerinin olimpiyatlara "kesinlikle" ve yüzde 23'ü "oldukça" hazır bulunduğu görüşünü paylaştı.

Buna karşılık, katılımcıların yüzde 32'si Fransa'nın "gerçekten", yüzde 23'ü ise "hiç" hazır olmadığı yönünde görüş belirtti.

Paris Belediye Başkanı, ulaşımla ilgili çalışmaların yetişmeyeceğini açıklamıştı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamada, halihazırda Parislilerin günlük ulaşımlarını sağlamakta zorluk yaşadıklarını dile getirerek, olimpiyatların gerçekleştirileceği müsabaka alanlarına toplu taşımayla tam erişim için yürütülen çalışmaların yetişmeyeceğini duyurmuştu.

Hidalgo'nun bu sözleri, hükümet kanadında ciddi tepkilere yol açmıştı.

Olimpiyatlarda görev alacak personelin evsizleri ve öğrencileri yerinden edeceği iddiası

Fransa'da yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi "müşteri akını" bekleyen otelciler, evsizlere barınma imkanı sağlamak istemiyor. Barınma sorununu çözmek isteyen hükümet, çoğu bölgede valiliklerden evsizler için "geçici karşılama merkezleri" oluşturmalarını istiyor.

Bunun yanı sıra yerel yardım dernekleri, evsizlere sağlanan mekanların, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak personel için boşaltıldığını bildiriyor.

Öte yandan, öğrenci yurtlarının da haziran ayı için olimpiyatlarda görev yapacak personelin konaklaması amacıyla boşaltıldığı biliniyor.

Üniversitelilere düşük kiralarla konaklama imkanı sunan CROUS yurtlarında kalan 2 binden fazla öğrencinin bu karardan etkileneceği belirtiliyor.

Muhalefet, evsizlik sorununa etkin çözüm getiremeyen hükümetin, olimpiyatlar öncesi öğrenci yurtlarını boşaltma girişimini eleştiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Turistlerin Ayasofya'ya giriş ücreti belli oldu! Yeni dönem başladı ziyaret 25 euro
Turistlerin Ayasofya'ya giriş ücreti belli oldu! Yeni dönem başladı ziyaret 25 euro
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İsrailli golcü rezil gol sevinci sonrası gözaltına alınmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı, Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
İsrailli golcü rezil gol sevinci sonrası gözaltına alınmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı, Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamadı! Merkez Bankası açıkladı...
FAST sistemi çöktü: Para transferi yapılamadı! Merkez Bankası açıkladı...
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
İsrail şoku! 7 Ekim sonrası İsrail'den Türkiye'ye ithalat yüzde 80 arttı
İsrail şoku! 7 Ekim sonrası İsrail'den Türkiye'ye ithalat yüzde 80 arttı
MHP 3 il ile 52 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı! Kars, Isparta ve Elazığ adayları...
MHP 3 il ile 52 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı! Kars, Isparta ve Elazığ adayları...
Meteorolojiden Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı
Meteorolojiden Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı
Muhalefeti hedef göstermişti: Mustafa Destici hakkında suç duyurusu
Muhalefeti hedef göstermişti: Mustafa Destici hakkında suç duyurusu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Evinde ürettiği sabunlar, gelir kapısı oldu
Uludağ'da JAK timleri 7/24 görev başında!
Uludağ'da JAK timleri 7/24 görev başında!