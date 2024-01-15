Başakşehir'de 'Jehezkel' vakası! Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı.

Abone ol

Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ardından RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başakşehir'de oynayan Eden Karzev, Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

Başakşehir'den açıklama

Tepki çeken paylaşım sonrası RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Jehezkel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

45 dakika ifade verdi, serbest bırakıldı

Jehezkel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

TFF Disiplin Talimatı ne diyor?

Antalyaspor'un evinde oynan maçta Trabzonspor, Fountas'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitmiş, Antalyaspor ise gündeme gelen Sagiv Jehezkel'in golü ile 68. dakikada skoru eşitlemişti. İsrailli futbolcu, bu golden sonra bileğinde İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan bandajı göstermişti.

Peki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı'na göre, Sagiv Jehezkel ve Antalyaspor'u nasıl bir yaptırım bekliyor?

TFF Disiplin Talimatı'nın "Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda" ve "Saha Olayları"nı düzenleyen maddeleri uyarınca İsrailli futbolcu kadar Antalyaspor'u da bir dizi ceza bekliyor.

Disiplin Talimatı'nın "Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda" maddesi uyarınca "Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen" futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası veriliyor. Kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra bir dizi para cezaları düzenleniyor. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekrarı halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebiliyor.

Disiplin Talimatı'nın "Saha Olayları" maddesi uyarınca da Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir.