Denizbank müdürü Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında! Paralar sende değil...

DENİZBANK Şube Müdürü Seçil Erzan, futbol ve iş dünyasının ünlülerini milyonlarca dolar dolandırmak suçlamasıyla 3. kez hakim karşısına çıktı. Erzan, mahkemeden yeni taleplerde bulundu. 12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürmüştü.

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Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanık üçüncü kez hâkim karşısına çıkacak. 12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü. Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılacak. Duruşma salonu önüne çok sayıda avukat geldi. Tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ile tanıklar Semih Kaya, Tanın Yılmaz ve Merve Yılmaz da adliyeye geldi. Arda Turan ve Emre Belözoğlu mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

HTS kalıtları incelensin...

Dava pazartesi günü süren 13 saatlik duruşmanın ardından bugün ifadelerle sürüyor. Seçil Erzan üçüncü kez hâkim karşısında. Seçil Erzan'ın ifadeleri şöyle:

- Süleyman Aslan, Metin Taş, Turgay Cineri, Bozcada'ya ipotek koyan herkesin listesi... Semih Kaya, Merve Özer Yılmaz... Bu isimlere ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Çünkü parayı alıp almadığımı ispatlayamıyorum. HTS kayıtları incelesin...

- Tüm fazla aldığını belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporlarla sizden yardım istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum.

Şubede çok işlem oluyordu

- Canımın hiç bir kıymeti yok. Annemi bıraktım geldim. Kim ne aldığını söylesin her şey ortaya çıksın. Şubede çok işlem oluyordu. İlk fonu ben Semih Kaya'ya söyledim.

Sebebi benim ama para bende değil!

-Bu mağduriyetin sebebi benim ama bu para bende değil. Ben Trabzonlu bir kadın olsaydım, arkamda korumalar olsaydı böyle olmazdı.

7 Nisan'da zorla kağıt imzalattılar

- 7 Nisan'da zorla kağıt imzalattılar bana buna buna borcum var diye. Gerçek mağdurlar var. Emre'nin parasını aldım 10 kişiye dağıttım. Dediklerim ortaya çıkacak zaten. Kârını alanlar da oldu içlerinde.

- Fazla alan herkesi tek tek söylemek zorundayım ki gerçek ortaya çıksın. Eksik söylediğim bir isim yok.

Tanık Nuray Şengüller'in ifadesi

- Florya şubesi açıldığından beri müşterisiydim. Son 6 7 senedir daha samimiydik. Onun annesi, benim kocam hasta. Böyle yakınlaştık.

- Eşimin özel hastane masrafları için para çok gidiyordu. Seçil bana gelip genel müdürlükle konuşup benim de o fona katılmamı sağlayacağını söyledi. Bankaya parayı getirdik. Bankadaki odada para sayıldı. Paralar sayıldıktan sonra 5 milyon TL'yi teslim ettim. 56 bin dolar daha verdim. Gizli fondan bahsedildi.

- 312 bin TL geri aldım bu paradan ama onu aynen geri aldı.

- Tutuklanmadan 2 gün önce beni aradı. "Genel Müdürlükte toplantı var ben seni arayacağım" dedi, aramadı. Akşam Florya şubesinden bir bayan aradı. Ben de "Beklediğim parayı Seçil'e mi verdiniz" dedi, şubeye gittim. Şubede olayı anlattılar. Neler olduğunu bana anlattılar. Orada öğrendim. Genel Müdürlük'ten Seçil'i bekliyorlar. Seçil'i orada sorguluyorlar. "Anlattıklarınız Seçil'in anlattıklarıyla uyumazsa beş kuruş alamazsınız" dediler. Ben sonra eve geldim. Seçil aradı ve "Her şeyi araştırıyorlar" dedi. "Parayı dışarıda verdim" dedi. Sonrasında görüşmedim Seçil'le...

Semih Kaya'nın ifadesi...

-Sayın başkan, 2011'de Galatasaray'da oynamaya başladığımda Florya şubesinden hesap açıldı bana. O günden bugüne 2023 Nisan ayına kadar devam etti. Sonra hesabımı taşıdım. Denizbank başka şubesine taşıdım. "Saklamalı fon" adı altında bir fon olduğunu söyledi Seçil bana, "yatırım fonu" dedi. 300 bin dolar para verdim.

Denizbank kaşeli resmi belge sundu

- Nisan 2022'de resmi belge sundu bana Denizbank kaşeli. Ben de parayı Florya şubesine teslim ettim kendisine. Daha sonra Mayıs ayında KKM hesabı açtım. O parayı görünce "fona aktaralım" dedi. Ben KKM'nin bitimine 60 gün kala bozdum. Ali Yörük ve Seçil Erzan'a teslim ettim. Mayıs ayında 1.2 milyon Euro'yu dolara çevirip kendisine teslim ettim. Bütün belgeler elimde mevcut. Bana belge verdi.

- Tam hatırlamıyorum ancak 2.2 milyon Euro gibi bir para transfer ettim Levent şubesine. Çek Cumhuriyeti'nden parayı getirip Levent şubesine atmıştı Seçil. Aldığım paralar da oldu arada. Şu ana kadar 3.5 milyon dolara yakın bir para aldım, parça parça aldığım paraların hepsini banka hesabına yatırdım.

- Bodrum'daki ev için sadece 100 bin dolar verdim. Para ödemedim kamera kayıtları incelenebilir bu noktada. Ev için ödediğim para sadece 100 bin dolar komisyon parası...

Seçil'den boş çanta aldım...

- Seçil'den boş çanta aldım araçtaki olay budur. O çantadaki parayı bankaya yatırmıştım.

- Seçil'i aradım "GPS cihazı var" dedim. Atilla Baltaş'ın olduğunu öğrendim çantanın. Atilla Baltaş'ı aradım. "Benim çantam" dedi. "Benim param sende ne arıyor" dedi Atilla. Ben de "bilmiyorum" dedim neden bende...

- Bodrum'a gittim evime baktım, gözlemledim. Aynı gün İstanbul'a döndüm. GPS olayını o akşam fark ettim. Hiç tanımadığım bir adam beni aradı "param sende" dedi. Bu durumda hiçbir şeyden şüphelenmedim. Sonra Atilla Baltaş'la seçilin ofisinde görüşme yaptık.

-Daha önce çantası çalındığı için çantasına GPS taktırdığını söyledi Atilla Baltaş.

- Selçuk abi (İnan) Selçuk Abi bir kez beni aradı. Seçil'e para verdiğini bir fondan bahsettiğini söyledi. Ben de para yatırdığımı elimde belge olduğunu ve para yatırdığımı söyledim.

-İlk başlarda kimsenin fonu diye bahsetmedi ne biri, ne banka. Daha sonrasında kâr olan bazı dosyalar gönderdi bana. Sadece benim adıma açılan bir fon olduğunu söyledi. Hakan Ateş ya da Fatih Terim fonu demedi.

- Denizbank kaşeli Seçil Erzan imzalı belgeler verdi bana. Sözleşmelerde Denizbank QR kodu da var.

- Selçuk İnan'ı fona ben sokmadım. Basında böyle haberler çıktı ama böyle bir şey yok.

- Seçil bana Mehmet Aydoğdu ile mesajlaşmalarını sundu, ben de buna inandım. Mesajlarda "ay sonuna kadar ödemeleri yapın" açık uçlu fondan yazıyordu. Ben de buna inandım.

- Seçil'in evine bir kere gittim. Ödeme "Mart'ta gelecek" dedi, gelmedi. Milli takımda anterenörlük kampındaydım. Çıkamayacağımı düşündü herhalde, evine gittim. Kapısının önünde 15 dk konuştuk. Her şeyin yoluna gireceğini söyledi sonra ben de gittim.

-Bana 10 milyon dolar alacağımı söyledi. Ben toplamda 4.1 milyon dolar vermiştim. 3.5 milyonunu geri alabildim sadece.

-Seçil Erzan banka müdürü olduğu için ben de hesaplarımı kontrol etmedim, 2.2 milyon dolar verdim demedim. Parça parça verdim 450-600-350... 1.2 milyon dolar... 300 bin dolar kısmını teslim ettim diye hatırlamıyorum, net rakam kağıtlarda mevcut.

-İlk verdiği 300 bin dolar sonrası bana para vermedi. Bilmiyorum şu an kağıtlarda belgelerde var.

-1 milyon 375 bin dolar almadım Seçil'den geriye... Benim onu tehdit ettiğim falan olmadı, aramızda husumet yoktu. Banka çalışanı banka müdürü olarak ilişkimiz vardı özel bir ilişki yoktu.

-Mart 2023'te anladım bu işte bir anormallik olduğunu. 2022 Nisan'dan bu tarihe kadar şüphelenmedim çünkü elimde belge vardı.

Seçil Erzan'ın avukatı: Biz sayın mahkemeye semih kayanın 1 milyon 375 bin dolar aldığına ait ıslak imzalı belgeyi sunacağız...

Semih Kaya: Seçil 3 kez geldi. Görüştük, kısa süreli konuşmalardı bu. Müşteki olarak katıldığımda bunları açıklayacağım.Seçil Erzan’dan bu zamana kadar elden para almadım. Tanık olarak buradayım. Müşteki olduğumda açıklarım detaylı olarak her şeyi. 20 milyonu almak için seçile herhangi bir baskı falan yapmadım. İlk duruşmada şiddet uyguladığım tehdit ettiğim ifade edildi. Cuma günü şiddet uygulamadığımı Seçil de onayladı.

Seçil Erzan'ın eski nişanlısı konuştu

Fatih Terim'in eski avukatı ve Seçil Erzan'ın eski nişanlısı Candaş Gürol'un ifadesi...

- Seçil Erzan ile duygusal ilişkimiz Temmuz'da tanışma sonrası başladı. Etrafında sevilen bir kadındı başarılı biri olarak Denizbank'ta çakılıyordu.

- Seçil'in hiç bir yanlışını görmedim. Mutluydum, arkadaşlarımızla görüşüyorduk. Her erkek kız ilişkisi nasılsa onu yaşıyorduk.

- Aralık ayı gibi seçilin gizli telefonları başladı, yanımda kimseyle konuşmamaya başladı. Sürekli 24 saat meşgul görüşemez olduk bir kaç kez Candaş deyip telefonu kapattı.