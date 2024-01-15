BIST 8.059
DOLAR 30,10
EURO 32,97
ALTIN 1.987,63
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da çanta deposunda korkutan yangın

İstanbul'da çanta deposunda korkutan yangın

İstanbul Fatih'te çanta deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Alev alev yanan binadaki vatandaşlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Abone ol

Yangın, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.

İddiaya göre; binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!
Siirt'te polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
AK Parti Ankara'daki aday tanıtımını 18 Ocak'ta yapacak! Ankara adayı Turgut Altınok...
AK Parti Ankara'daki aday tanıtımını 18 Ocak'ta yapacak! Ankara adayı Turgut Altınok...
Kuş yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı!
Kuş yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü: 2 kişi yaralandı!
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Bir şüpheli yakalandı!
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: Bir şüpheli yakalandı!
Gaziantep FK orta saha oyuncusu Acosta'yı transfer etti!
Gaziantep FK orta saha oyuncusu Acosta'yı transfer etti!
Eski karısının tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti!
Eski karısının tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti!
Tellere takılan poşet, metro seferlerini aksattı!
Tellere takılan poşet, metro seferlerini aksattı!
Seyir halindeki beton mikseri alev aldı!
Seyir halindeki beton mikseri alev aldı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Krunic'ten ilk açıklamalar
Fenerbahçe'nin yeni transferi Krunic'ten ilk açıklamalar
Yeniden Refah 'Konya ve GOP yoksa ittifak da yok!' AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe istedik
Yeniden Refah 'Konya ve GOP yoksa ittifak da yok!' AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe istedik
İstanbul'da 500 bin TL’lik gasp
İstanbul'da 500 bin TL’lik gasp