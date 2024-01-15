Gaziantep FK orta saha oyuncusu Acosta'yı transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Bryan Acosta'yı renklerine bağladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi takımlarından Portland Timbers forması giyen 30 yaşındaki Acosta ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Honduraslı futbolcunun, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Bryan Acosta'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.