Yeniden Refah 'Konya ve GOP yoksa ittifak da yok!' AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe istedik

YENİDEN Refah Partisi, AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir için destek talebiyle ilgili beklemekten sıkıldı. AK parti ile yapılacak görüşme bir türlü gerçekleşmedi. Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Yeniden Refah, AK Parti'den Konya ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerini istiyor. YRP Merkez Yönetim Kurulu yarın AK Parti'ye destek verip vermeyeceğini karara bağlamak için toplanıyor.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Merkez Yürütme Kurulu yerel seçim işbirliğini görüşmek için yarın (16 Ocak) toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YRP lideri Fatih Erbakan arasında bugün yapılması beklenen seçim işbirliği görüşmesi yine ertelenince, YRP Merkez Yürütme Kurulu’nun bu işbirliğinin çerçevesine dair nasıl bir karar alacağı siyaset kulislerinde merak konusu oldu.

YRP Konya ve Gaziosmanpaşa’da ısrarlı

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün Yeniden Refah kurmaylarına dayandırarak yaptığı habere göre, yerel seçimlerde AK Parti'yi desteklemek için Konya'yı istediği kulislere yansıyan Yeniden Refah'ın, İstanbul'da bir ilçeyi istediği iddia edildi. "Yeniden Refah Konya ve Gaziosmanpaşa’da ısrarlı" diyen Köylü, YRP yöneticilerinin “İstanbul, Ankara, İzmir’i beka meselesi görenler bizimle anlaşmak zorunda” dediklerini ifade etti.

Bizimle anlaşmak zorunda olan AK Parti

Konya ve İstanbul Gaziosmanpaşa’yı istemekteki ısrarını sürdüren Yeniden Refah MYK’sı; AK Parti ile yerel seçim işbirliğini görüşmek üzere yarın toplanıyor. Yeniden Refah’taki havayı paylaşan genel başkan yardımcılarından Selçuk Geyveli, “2019’da İstanbul için olabilecek en iyi adayı, Binali Yıldırım’ı gösterdiler. Ama kazanamadılar. Seçim çalışmasını bizzat Sayın Erdoğan yürüttü, yine kazanamadılar. Bizimle anlaşmak zorunda olan onlar” dedi.

Aslında biz ittifaka kapalıyız...

Yapılan müzakerelerde AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’i “beka sorunu” olarak gördüğünü ve buraların kazanılması için ittifakın güçlü desteğine ihtiyaç olduğunu sürekli vurguladığını belirterek şunları söyledi: “Aslında biz Yeniden Refah olarak tabandan tavana ittifaka kapalıyız."

İki büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe...

"3 büyükşehir belediyesinin kazanılmasını beka meselesi olarak görenler müzakere masasına oturuyorsa elbette bunun bir karşılığı olmalı. İki büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe isteğimizde ısrarlıyız. Bunun adı pazarlık değil ama Yeniden Refah Partisi’nin Hazine’den para almadığını, desteğe ihtiyacı olduğunu da herkes biliyor. Bizim desteğimizi almak isteyenin, bizi desteklemesini beklemekten daha doğal bir şey olamaz.”

Fatih Erbakan iki yer için geri adım atmaz

Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, YRP lideri Fatih Erbakan’ın yerel seçim işbirliğine dair son sözü MYK’dan sonra vermesini beklediklerini söylüyor. Parti kulislerinde YRP’nin özellikle istediği ve geri adım atmayacağı iki seçim çevresi olduğu konuşuluyor: Konya ve İstanbul Gaziosmanpaşa

İstanbul genelinde oy oranı yüzde 5’i bulan Yeniden Refah Partisi, 2004’ten beri AK Parti yönetiminde olan Gaziosmanpaşa ilçesine Yeniden Refah’lı bir belediye başkan adayı gösterildiğinde bunun diğer ilçeleri de etkileyeceğini ve AK Parti’nin İstanbul genelinde oy oranını artıracağını hesaplıyor.

Benzer bir hesap Konya için de yapılıyor. AK Parti yönetimindeki Konya’da Yeniden Refah’lı bir adayın Cumhur İttifakı’na daha çok oy kazandıracağına parti kulislerinde kesin gözüyle bakılıyor.