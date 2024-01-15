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Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı! Faruk Koca'ya "Yaptığınız için pişman mısınız?" diye soruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı! Faruk Koca'ya "Yaptığınız için pişman mısınız?" diye soruldu

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı ve Trendyol Süper Lig takımlarının başkanlarına veda etti. Faruk Koca, "Yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna "Bir değerlendirme yapacağım, futbolla ve bu olaylarla ilgili ama bugün değil." dedi.

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MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Trendyol Süper Lig takımlarının başkanlarına veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

Vakfın merkezinden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Çünkü teşrik-i mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu vesileyle geldim. Sadece ben konuştum, olayı anlattım. Sağ olsunlar onlar da dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, "Yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Bir değerlendirme yapacağım, futbolla ve bu olaylarla ilgili ama bugün değil." yanıtını verdi.

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