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Antalya'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!

Antalya'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

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Baraj Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi B.G. ile birlikte yaşadığı Y.G. (37) arasında gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.G. kadını 17 kez bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan B.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kızının öldürüldüğünü öğrenerek Uşak'tan Antalya'ya gelen anne Z.G. ile iki kızı morg önünde gözyaşı döktü.

Kendisine de zarar veren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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