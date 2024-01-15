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TİP'ten Gökhan Zan sürprizi! Genel Başkan Erkan Baş bizzat aramış

TİP'ten Gökhan Zan sürprizi! Genel Başkan Erkan Baş bizzat aramış

İYİ Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan'a Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) adaylık teklifi geldiği iddia edildi. Genel Başkan Erkan Baş'ın bizzat arayarak Zan'a 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' dediği belirtildi.

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İYİ Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan'a Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) adaylık teklifi geldiği iddia edildi. Genel Başkan Erkan Baş'ın bizzat arayarak Zan'a 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' dediği belirtildi.

TİP'ten Gökhan Zan sürprizi geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından İYİ Parti'ye katılarak milletvekili adayı olan eski milli futbolcu, Meclis'e girememiş ve Aralık ayında partiden istifa etmişti.

İyi Parti'den istifa etmişti 

Zan istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylıların sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Yayın sonrası telefon trafiği

Gazeteci İsmail Küçükkaya bugünkü yayınında Gökhan Zan'a programdaki açıklamalarının ardından partilerden telefon yağdığını ifade etti.

Gökhan Zan'a adaylık teklifi

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Gökhan Zan'a adaylık teklifi gittiğini açıklayan Küçükkaya, "TİP Genel Başkanı aramış, 'Bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olur musun?' diye." dedi.

İYİ Parti cephesinden de telefon trafiği olduğunu iddia eden Küçükkaya "Daha sonra Meral Akşener aratmış. Kürşad Zorlu aramış. Hem sözleri için değerlendirmelerde bulunmuş. Hem de adaylık yoklaması yapmış" ifadelerine yer verdi.

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