Türk doktor BBC'ye yakalandı! Gizli kameraya kaydettiler!

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Birleşik Krallık'ta son dönemde popüler olan Türkiye'ye sağlık turizmine dair bir dosya hazırladı. Türk doktorun BBC'nin gizli kamerayla kaydettiği sözleri ise ülke gündeminde olay oldu.

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İngiliz yayın kurulşu BBC'nin, son dönemde sağlık turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Türkiye ile ilgili hazırladığı dosya haberi ülkede gündemin ilk sıralarına yerleşti.

BBC muhabirleri mide ameliyatı olmak isteyen bir hasta gibi giderek Dr. O.E. ile görüştü. Gizli kameraya aldıkları görüşmede mide kelepçe ameliyatı öneren Türk doktorun tavsiyeleri manşetlere taşındı.

Türk doktor, "Kilo verme ameliyatı olmak için vücut kitle endeksinizi artırmanız gerekiyor o yüzden biraz abur cubur yiyin" önerisinde bulundu. Gazeteci kimliğini gizleyen kadının vücut kitle endeksinin sağlıklı bir seviye olarak tanımlanan 24.4 olduğu belirtilirken doktor ise, "Mutlaka yemek yiyin, yemek yiyin. Bir şeyler yiyin ve 30'a ulaşın" derken görülüyor.

Ameliyat için herhangi bir ön değerlendirme yapılmadığına dikkat çekilirken Türk doktorun 3 ay sonraya randevu vermeye çalıştığı ve bu süre zarfında ise kilo alması gerektiğini söylediği belirtildi.

Görüntüler Glasgow'da çekildi

BBC'ye konuşan bir sağlık çalışanı böyle bir ameliyatı önermenin ve beslenme düzeniyle ilgili yorum yapmasının etik olmadığını söylerken, bu tür ameliyatların geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekildi.

Birleşik Krallık'ta bu tür bir ameliyatın 10 bin ile 15 bin pound arasında yapılabildiğine dikkat çekilirken Türkiye'de ise bu tür bir "tatilin" 2 bin pounda yapılabildiği hatırlatıldı.

Glasgow'da çekilen gizli görüntüye dikkat çeken BBC, videodaki doktorun çalıştığı hastanenin İngiltere'de indirim günleri yaptığını da aktardı.

Hastane ve doktor iddiaları yalanladı

BBC'nin haberinde konuşan satış temsilcisinin, "Hayatım boyunca, 30 yıl boyunca yo-yo diyeti yaptım ve iki yıl önce kelepçe taktırdım. Daha geleneksel yöntemlere mi bakıyorsunuz ve yo-yo riskini göze alıyor musunuz? Yoksa birkaç ay boş verip domuz gibi mi yiyorsunuz? Yüksek yağ, yüksek kalori, yüksek her şey" dediği de belirtildi.

BBC'nin haberindeki hastane de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hastanemizin uluslararası kılavuzlara veya kriterlere uymayan hastaları ameliyat için kabul ettiği iddiasını tamamen reddediyoruz. Hastanedeyken tam ve kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılmaktadır" denildi.

Gündeme gelen Türk doktor da bir hastayı kilo almaya teşvik eden yorumlar yaptığı iddiasını reddetti.