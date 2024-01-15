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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de istifalar devam ediyor Mehmet Tosun istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de istifalar devam ediyor Mehmet Tosun istifa etti

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, gördüğü lüzum üzerine partiden istifa ettiğini dile getirerek, "Kıymetli dava arkadaşlarım. Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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