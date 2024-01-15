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Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri seçim öncesi kadro sözünün tutulmasını istedi

Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri seçim öncesi kadro sözünün tutulmasını istedi

Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri, kendilerine verilen kadro sözünün 31 Mart yerel seçimleri öncesi yerine getirilmesini istedi.

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Diyanet bünyesinde görev alan Fahri Kur'an kursu öğreticileri kadro taleplerini bir kez daha yineledi.

Hiçbir özlük hakkı olmadan zor şartlar altında kadrolularla aynı işi yapan geçici öğreticiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

2018 seçimleri öncesi kadro sözünün tutulmasını bekleyen fahri çalışanlar sosyal medyadan bir kez daha Cumhur İttifakı'na çağrıda bulundular. 

"Verilen sözler tutulmadılıdır"

Fahri Kuran Kursu öğreticileri Platformu'nun açıklaması şöyle oldu:

Sn. CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli
Sözümüz devlet sözü diyerek söz verilmesine rağmen 2018 yılından bu yana sözler tutulmayıp

-2022 yılında ise sözleşmelilere, vekil ebe hemşire vekil İmam bunlara kadro verilirken FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILMIŞTIR
-2018 yılında ücretli öğretmenlere kadro verilirken FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILMIŞTIR.
Artık #ayrıştırılmak yok sayılmak #istemiyoruz verilen söz tutulmalıdır.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ 657ʼye tabi olarak Diyanet bünyesinde yılda 2 kez kış ve yaz dönemi olmak üzere KPSS, DHBT sınavlarının ardından mülakat puanları ile ve belirli belgeleri de ibraz ederek istihdam edilmektedir. Fahri (geçici)Öğreticiler, aylık 8-9 günlük sigorta, asgari ücretin çok altında maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiçbir özlük hakkı olmadan hizmet etmektedir. İşsizlik maaşından faydalanamamaktalar. İzin hakları,sendika hakları yoktur. Hasta olduklarında aldıkları raporlar maaşlarından kesilmektedir...vs

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ görevde olup olmama şartı aranmadan SGK prim günleri baz alınarak ve gerekirse çalıştıkları yıllardaki KPSS+dhbt puanları da baz alınarak EMEK+TECRÜBE KADROLARI VERİLMELİDİR.

- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin aylık 8-9 günlük yatan SGK primlerinin geçmişe dönük ve geleceğe yönelik sigortaları 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sağlanması talebimizdir.

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