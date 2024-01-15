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Bugün ve yarına dikkat! Gökçeada'ya bu seferler iptal

Bugün ve yarına dikkat! Gökçeada'ya bu seferler iptal

Çanakkale'de Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri Kuzey Ege denizinde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Gökçeada'dan saat 22.00'de, yarın Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi.

Boğaz hatlarındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu seferlerinin saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

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