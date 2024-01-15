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Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü yakalandı!

Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan hükümlü yakalandı!

Osmaniye'de kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve hakkında kesinleşmiş 39 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında farklı suçlardan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yetkin G'nin, kendisine benzeyen kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını tespit etti.

Hükümlünün, elektrikli bisiklet hırsızlığına karıştığını da belirleyen ekipler, Yetkin G'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda yakalanan Yetkin G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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