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Kahreden haberi komşuları vermiş! Kan donduran olay, geride 3 çocuğu ve gözü yaşlı annesi kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahreden haberi komşuları vermiş! Kan donduran olay, geride 3 çocuğu ve gözü yaşlı annesi kaldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kişi, dini nikahlı 3 çocuk annesi eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kendisine de zarar veren şüpheli kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Yılmaz G. (37), dini nikahlı eşi, 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy (26) ile gece tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz G., Gezersoy’u ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı. Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu

Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak’tan Antalya’ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı gözyaşlarına boğuldu.  Gezersoy, “Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi” dedi.

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