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HABER /  DÜNYA

Aydın'da kaybolan iş insanın Yunanistan'da cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydın'da kaybolan iş insanın Yunanistan'da cesedi bulundu

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan erkek cesedinin, Aydın'ın Didim ilçesinde 13 Aralık'ta tekneyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olduğu tespit edildi.

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Ailenin avukatı Harun Ümit Eren, yaptığı yazılı açıklamada 17 Aralık'ta Sisam Adası kıyısında bulunan erkek cesedinin Yasin Cinkaya'ya ait olabileceğinin değerlendirildiğini, kardeşi Yavuz Cinkaya'dan alınan DNA örneğinin İzmir Adli Tıp Kurumunda incelendiğini belirtti.

Bu süreçte Yavuz Cinkaya'nın Yunanistan'a giderek cesedi teşhis ettiğini bildiren Eren, çıkan DNA test sonuçlarının da cesedin Yasin Cinkaya'ya ait olduğunu kesinleştirdiğini aktardı.

Eren, Yasin Cinkaya'nın cenazesinin 17 Ocak'ta Denizli'de kılınacak namazın ardından toprağa verileceğini bildirdi.

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