İsrail'den Ankara'ya Jehezkel tepkisi: Türkiye, Hamas'ın yürütme organı gibi davranıyor

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkhel'in Trabzonspor karşısında 7 Ekim'e atıfta bulunduğu gol sevinci nedeniyle gözaltına alınmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Türkiye'yi Hamas'ın yürütme organı gibi davranmakla" suçladı.

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Jehezkel'in gözaltına alınmasının ardından pazartesi günü X platformu üzerinden paylaşımda bulunan Gallant, "Türkiye'de bir yıldan kısa süre önce yeryüzü sallandığında İsrail harekete geçip Türkiye'ye birçok hayat kurtaran yardımı sağlayan ilk ülkeydi" yazdı.

Jehezkel'in gözaltına alınmasını "skandal" olarak nitelendiren Gallant, yapılanın "iki yüzlülük" olduğunu iddia etti.

Gallant, "Türkiye, yaptıklarıyla Hamas'ın yürütme organı gibi davranıyor" dedi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara'ya tepki gösterdi. Bennett, "Türkiye'nin geceyarısı ekspresine hoş geldiniz" diyerek Jehezkel krizini özetledi.

Jehezkel'in yaptığını "basit bir hareket" diye niteleyen Bennett, "İşte 2024 Türkiyesi. Utanmalısınız Türkiye hükümeti" yazdı.

Ne olmuştu?

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Jehezkel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Jehezkel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

TFF Disiplin Talimatı ne diyor?

Antalyaspor'un evinde oynan maçta Trabzonspor, Fountas'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitmiş, Antalyaspor ise gündeme gelen Sagiv Jehezkel'in golü ile 68. dakikada skoru eşitlemişti. İsrailli futbolcu, bu golden sonra bileğinde İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe gönderme yapan bandajı göstermişti.

Peki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı'na göre, Sagiv Jehezkel ve Antalyaspor'u nasıl bir yaptırım bekliyor?

TFF Disiplin Talimatı'nın "Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda" ve "Saha Olayları"nı düzenleyen maddeleri uyarınca İsrailli futbolcu kadar Antalyaspor'u da bir dizi ceza bekliyor.

Disiplin Talimatı'nın "Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda" maddesi uyarınca "Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen" futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası veriliyor. Kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra bir dizi para cezaları düzenleniyor. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekrarı halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebiliyor.

Disiplin Talimatı'nın "Saha Olayları" maddesi uyarınca da Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir.

Sagiv Jehezkel kimdir?

Sagiv Jehezkel, profesyonel kariyerine 2014 yılında Hapoel Tel Aviv kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona, Bnei Yehuda Tel Aviv, MS Ashdod, MS Ashdod, Hapoel Be'er Şeva, Antalyaspor kulüplerinde oynadı.

28 yaşındaki hücum oyuncusu Antalyaspor’a sezon başında İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından transfer edildi. Transfermarkt'te yer alan bilgilere göre, Jehezkel’in Antalyaspor ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jehezkel bu sezon oynadığı 13 maçta altı gol ve iki asist kaydetti.