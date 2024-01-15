Balıkçı tezgahında sergilendi bakan bir daha baktı

Edirne'nin Saros Körfezi'nde yakalanan 160 kilogramlık orkinos sergilendiği Kırklareli'ndeki balıkçı tezgahında dikkat çekiyor.

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Kırklarelili balıkçıların avlandıkları Saros'ta ağlarına büyük bir orkinos takıldı.

Ağdan çıkarılarak tartılan 160 kilogramlık balık Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine getirildi.

Balıkçı Sami Küçük'ün Kocasinan Mahallesi'ndeki balıkçı dükkanında sergilenen orkinos vatandaşların dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameraları ile orkinosun fotoğrafını kaydetti.

Küçük, AA muhabirine, hacimli balık olması nedeniyle orkinosun kısa sürede tezgaha ilgiyi artırdığını söyledi.

Orkinosu bir süre daha sergileyeceklerini ifade eden Küçük sergilemeden sonra balığı parça halinde kilogramı 200 liradan satacaklarını ifade etti.