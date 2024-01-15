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Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor!

Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor!

Meteoroloji, Akdeniz ve Ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ege'nin batısında görülecek gök gürültülü sağanak, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacak.

Batı Ege'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir, Bursa çevrelerinde de etkisini artıracak.

Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olacak.

Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki yüksek bölgelerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, hortum, tipi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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