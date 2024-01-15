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PFDK'den 2 futbolcuya men, 5 kulübe para cezası!

PFDK'den 2 futbolcuya men, 5 kulübe para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), iki futbolcuya men, Süper Lig'den 5 takıma para cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri nedeniyle MKE Ankaragücü'nde forma giyen Efkan Bekiroğlu'na 2, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'e ise 1 maç men cezası verdi.

Kurul, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 320 bin, MKE Ankaragücü'ne 312 bin, Yılport Samsunspor'a 297 bin, Çaykur Rizespor'a 240 bin, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 112 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Yılport Samsunspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerine bir sonraki maçta elektronik kart bloke cezası uygulanacağını bildirdi.

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