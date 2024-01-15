Son dakika! AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması!

Milyonlarca emekli iktidardan gelecek ek zam haberini beklerken, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yapılması beklenen ek zam ile ilgili açıklama geldi. Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor." dedi.

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Memur emeklilerinden daha az zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı iktidardan gelecek ek zam haberinde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ek zam torba yasada yer almadı

Torba yasada emeklilere ek zamla ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almaması dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanı Güler, ekonomiye ilişkin torba teklifle ilgili basın toplantısında emeklilere yapılması beklenen ek zam ile ilgili, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor." dedi.

Emekliye ek zam için çalışılıyor

Güler şöyle konuştu: "Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yapıyorlar. Oransal artışlar, bütçe imkanları bunları bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Hepsi masada değerlendiriliyordu ortaya çıkan net durum olmadığı için buradan herhangi bir şeyi söyleme imkanım yok."

İsrailli futbolcunun çirkin gol sevinci

Abdullah Güler, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in maç sırasında tepki gören göndermeye ilişkin olarak, "Toplum içinde ayrıştırıcı bir dil kullanan, kötülüğü ortaya koyan bir davranıştı. Böyle bir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Hukuk sistemi içinde gereken yapılacaktır." değerlendirmesini yaptı.