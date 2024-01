Ayasofya'da yeni dönem! Girişler ayrıldı, turistler ücret ödemeye başladı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ibadete gelenler ile tarihi camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Bugünden itibaren uygulamaya giren düzenlemede yabancı turistler giriş için 25 euro ödemeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da başlatılan restorasyon ve koruma çalışmaları çerçevesinde ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, 3. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi hizmete girdi. Ziyaretçiler restorasyon çalışmalarına başlanılan 2. Beyazıt Minaresi yanından geçici, koruyucu tünel içerisinden galeri katına alınmaya başlandı. Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Başlatılan ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide uzun kuyrukların oluşmayacağı kaydedildi.

Caminin ibadet ortamı bozulmadan turistlere 23 dilde bilgi veriliyor

Tarihi caminin güney cephesindeki 2. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampasıyla girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak, kuzeydoğu yönündeki rampayla da çıkışları sağlanıyor. Galeri bölümüne gelen turistler cami harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçiyor. Ardından turistler bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaiklerini de inceleme şansı buluyor. Bugünden itibaren başlayan uygulamayla turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sisteminde ziyaretçiler, cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla 23 dilde bilgi alıyor. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılar ise giriş ücreti olarak 25 Euro ödemeye başladı.

"Gayet makul bir uygulama, ben destekliyorum"

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki yürürlüğe giren uygulama hakkında Rehber İzzet Önal, "Yabacı turist geliyordu, namazla falan ilgisi yok. Namaz kılınan alanı kullandığı için orayı şişiriyordu. Namaz kılacaksa gerçekten, namaz vaktinde gelir zaten namazını kılar. Sıkıntı yok. Ama onun dışında zaten çok fazla şişmeye sebep oluyorlar. Dolayısıyla ben bile yabancı bir ülkeye gittiğim zaman eğer bir yere gideceksem, ziyaret etmek istiyorsan biletini alacaksın öyle gireceksin. Gayet makul bir uygulama, ben destekliyorum. Yukarıda da zaten normalde gezdiği zaman görüyor. Gezi bittiği zaman zaten aşağı inince şadırvanın oradan abdestini alıp namazını da kılabilir. Ziyaret edenlerin namaz kılmasında bir sıkıntı yok. Yani ziyaretini yapsın. Namaz kılmak istiyorsa namazını da kılabilir. İstemiyorsa ziyaretten sonra çıkabilir. Yani şöyle bir yanlış anlama olmasın. Normalde Müslümanlara kapalı değil. Bu uygulama suistimali engellemek için. Sadece rehberlerin anlatımında kalabalık olduğu zaman kulaklık kullanıyoruz. Uygulamadan memnunuz" dedi.

"Namaz vakitlerinde yabancı Müslüman misafirler herhangi bir ücret ödemeden içeri girebilecekler"

Yeni sistem hakkında bilgi veren İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şakir Karadibek ise, "Ayasofya'nı ücretli ilk günü. Buraya gelişmeleri görmeye geldik. Tespitlerimiz var. Yetkililerle görüşüyoruz. Öncelikle hayırlı olsun. Misafirler bu kapıdan giriyorlar. 25 euro ücret veriyorlar. İkinci kata çıkıyorlar. Güzel bir gelişme olmuş. Barkod sistemi koymuşlar. Değişik lisanlarda açıklamalar yapıyorlar. Namaz vakitlerinde yabancı Müslüman misafirler herhangi bir ücret ödemeden içeri girebilecekler. Bu güzel bir gelişme oldu. İkinci kata çıkamıyorduk. Orada galeri bölümü var. Galeri bölümünde Ayasofya'nın en önemli eserleri bulunuyor. Ayrıca imparator ve imparatoriçelerin çok güzel ikonları, mozaikleri var. Onlar açıldılar. Dolayısıyla görmediğiniz şeyleri şu anda hep beraber misafirler de bunlara şahit olacaklar. Galeri katından çıktıktan sonra mermer kapının sağ tarafından özel bir rampalı iniş vermişler. Oradan çıkıyorlar. Bir kolaylık sağlamışlar, tekerlekli sandalyeliler için giriş sağlamışlar. Bu da güzellik olmuş. Minare inşaatı var, koruma amaçlı şimdilik bunu koymuşlar. Şu anda görüntü kötü ama kaldıracaklar. Misafirlere herhangi bir zarar gelmesin diye yapıldı. Şimdilik koymuşlar onu, kaldıracaklar. İçeri giriyor misafirler. Misafirler girdikten sonra ikinci kata çıkıyor. Daha evvelden çıkış kapısı, şu an giriş kapısı olmuş. Ve misafirlerin en çok görmek istediğim özelliklerden bir tanesi olan Meryem Ana, Hazreti İsa, İmparator Konstantin ve Justinianus bölümleri gördükten sonra ziyareti sona erdiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"İlk gün olmasına rağmen gayet güzel işlenmiş bir sistem var"

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki düzenlemeyi beğendiğini ifade eden İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu üyesi Doğan Can Işık ise, "İlk gün herkes için hayırlı olsun. İlk gün olmasına rağmen gayet güzel işlenmiş bir sistem var. Yavaş yavaş eksikliklerde tamamlanıyor. Sistemde gerçekten iyi işliyor. Namaz için gelenlerle, turistik ziyaret için gelenlerin ayrılması her zaman için iyidir. Kesinlikle çok iyi bir karar. Türk misafirler ve yabancı Müslüman ziyaretçiler her zaman için namaz saatlerinde zaten ücretsiz girebilecekler ki zaten olan bir sistemdi. Bunun arasına sadece yabancı misafirler karışıyordu. Şimdi böyle bir derdimiz yok. Yabancılar tamamen ayrı bir şekilde birbirleriyle hiç karşılaşmadan kendi ziyaretlerini tamamlayacaklar" diye konuştu.