Saplantılı aşık genç kızı akrabasının nişanında öldürdü! Detaylar kan dondurdu, bu mesajı atmış

Nişanın gürültüsünden silah sesini duymadıklarını söyleyen Ferhat İrgören, "İçeri girdiğimiz de çocuğu vurulmuş olarak gördük. Daha sonra da Kader’i gördük. Biz ambulansı beklemeden hemen yakındaki hastaneye kaldırdık. Daha sonra nişandan herkes oraya geldi. Bizi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Çocuğu da Kartal’a götürmüşler. Şu anda her iki aile birbirini görmesin diye ayrı saatler de cenazelerimizi alıyoruz. Biz kesinlikle böyle bir şeyi beklemiyorduk. En ufak bir şüphemiz olsa bu nişanı yapmazdık. Ya da iki taraftan birini oraya getirmedik. Ama silahı nereden buldu kim temin etti bunlar ortaya çıktığında onlar da cezasını çekecektir. Çocuk saplantılı bir tip haline gelmişti kız istemediğini de belli ediyordu. Kız istemeyince olmuyor. Ne kız kabul ediyor ne de ailesi. Bunu da söylüyorlar ama adam kabule etmiyor. Kendine yediremeyince bu olay gerçekleşiyor.” diye konuştu.