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Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 40'ıncı yılında anıldı

Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 40'ıncı yılında anıldı

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 40. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde Küçük için düzenlenen anma törenlerinden ilki, başkent Lefkoşa'daki anıt mezarı başında yapıldı.

Buradaki anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra siyasiler, bürokratlar, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende Dr. Küçük'ün bazı aile üyeleri de yer aldı.

Törende protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıt mezarın başında İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Anıttepe'de bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıtı'ndaki anıt özel defterini imzalayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 40. yılında rahmet ve minnetle andığını dile getiren Tatar, Dr. Küçük'ün İngiliz sömürge idaresi yıllarında zor şartlar altında arkadaşları ve dava arkadaşlarıyla Atatürk devrimlerinin Kıbrıs'ta da uygulanması için çok boyutlu çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Dr. Küçük'ün sadece lider olarak değil doktor olarak da hep Türk halkının yanında bulunduğunu ifade eden Tatar, "15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilirken Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek birlikteydiler. Onlar, bu yola Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, özgürlüğünü, hürriyetini başarmak için çıkmışlardı." diye konuştu.

Lefkoşa'daki anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde de program düzenlendi.

Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 40. yılında KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele kentlerinde de anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

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