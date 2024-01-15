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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babalarıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babalarıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’lılar ile girilen çatışmada şehit olan Kahramanmaraşlı iki askerin ailelerini ziyaret edip, şehit babasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanmaraş'a düşen şehit ateşinin ardından acılı aileleri ziyaret etti. Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesini ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına gitti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehit babalarıyla telefonda konuşturdu.

Tek tek hesap soracağız

Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde havayoluyla Kahramanmaraş’a gitti. Yerlikaya, şehre gelir gelmez, Pençe Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’lılar ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in Göksun ilçesindeki baba evine gitti.

Yerlikaya, şehidin babası Hasan ve annesi Durdane Gülmez ile 7 kardeşine başsağlığı diledi. Yerlikaya, şehidin kabristanını da ziyaret edip dua etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımında, “23’üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak” mesajı yayınladı.

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